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Nakliye dolandırıcıları Şanlıurfa'da yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'tan sahte nakliye sözleşmesi ve plakayla aldıkları 350 bin liralık tencere setlerini, Gaziantep'teki adresine teslim etmeyen nakliyeciler, Şanlıurfa'da polis ekiplerince yakalandı.

Nakliye dolandırıcıları Şanlıurfa'da yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'tan sahte nakliye sözleşmesi ve plakayla aldıkları 350 bin liralık tencere setlerini, Gaziantep'teki adresine teslim etmeyen nakliyeciler, Şanlıurfa'da polis ekiplerince yakalandı.

Kentte metal mutfak eşyaları üzerine faaliyet gösteren bir firmaya nakliye amaçlı gelen kişiler, 350 bin lira değerinde 1693 takım mutfak tencere setini, Gaziantep'te bir başka iş yerine götürmek üzere tıra yükledi.

Sattıkları ürünlerin iş yerine ulaşmadığını öğrenen firma yetkilileri, durumu emniyete bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelilerin sahte kimlikle nakliye sözleşmesi yaptığını, tırın plakasının da sahte olduğunu belirledi.

Güzergah üzerinde yapılan detaylı kamera araştırmasında, farklı plakada tır ile önünde seyreden otomobilin göğsünde aynı logoların bulunduğunu fark eden ekip, bu detaydan yola çıkarak şüphelilerin izine Şanlıurfa'da ulaştı.

Dolandırıcılık bürosu ekipleri, Şanlıurfa polisinin de desteğiyle 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda şüphelilere ait otomobilde sahte ve gerçek plaka ele geçirildi. Aranan tır, dolandırıcılık malzemeleri ile bir depoda bulundu. Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail T. (31), Davut T. (32) ve Hasan Y. (27) adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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