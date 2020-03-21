Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

6 saat önce

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı Kahramanmaraş ve Gaziantep'te nakliye dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te nakliye dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde meydana gelen nakliye dolandırıcılığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Özel ekip yaptığı çalışma sonrası dolandırıcılara ait araçların izini sürdü. Gaziantep Sanayi Sitesinde bir depoya operasyon yapan Kahramanmaraş polisi 800 bin lira değerinde kumaş, iplik ve biber malzemelerini ele geçirdi.

Olayla ilgili depoyu kiralayan S.K. gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nakliye dolandırıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:58 Kaynak: İHA

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