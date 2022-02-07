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Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi - Son Dakika

Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi

07.02.2022 17:17
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 68 bin 288 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 68 bin 288 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 94 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 150 şüpheli yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 31 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 68 bin 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 94 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Dolandırıcılık olayında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi

Çeşitli asayiş olaylarında ise 150 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet diferansiyel ve şaftı, ön takım mekanik aksamı, 4 adet jant ile lastik, 1 adet kol saati ve nakliye dolandırıcılığı olayında ise 383 adet 5 litrelik, bin 767 adet 4 litrelik olmak üzere toplamda 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi. - DENİZLİ

Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi
Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi

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Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nakliye dolandırıcılığında 8 ton 983 litre ayçiçek yağı ele geçirildi - Son Dakika
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