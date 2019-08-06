Nakliye için aldığı 900 bin TL'lik bakırları 110 bin TL'ye sattı
4 saat önce
İstanbul'dan Kayseri'ye getirmek için aldığı 900 bin TL'lik bakır balyaları 110 bin TL'ye satan kamyon şoförü, Kayseri polisi tarafından yakalandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
'dan Kayseri
'ye getirmek için aldığı 900 bin TL'lik bakır balyaları 110 bin TL'ye satan kamyon şoförü, Kayseri polisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre kamyon şoförü M.S., 2 Ağustos tarihinde İstanbul'dan 900 bin TL değerindeki 13 adet bakır balyayı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki iş yerine getirmek için yola çıktı. Aldığı bakır balyaları Kayseri'deki adrese teslim etmeyen M.S. hakkında yapılan şikayet sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kamyon şoförü M.S.'nin 8 adet bakır balyasını tanımadığı bir şahsa 110 bin TL'ye sattığı belirlendi. Polis
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.S. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ
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