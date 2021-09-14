Nakliye için anlaştığı 14 tok yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu - Son Dakika

- Nakliye için anlaştığı 14 tok yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu

Yağ yüklü kamyonu çalan sürücü İstanbul'da yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliye için anlaştığı 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu çalan sürücü, İstanbul'da yakalandı. Çalınan kamyon ve yağlar ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firma ile nakliye konusunda anlaşan Y.E. 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu alarak yola çıktı. Teslim edilen ürünlerin yerine ulaşmadığını tespit eden firma, sürücüye ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yağ yüklü kamyonu çalan Y.E.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan ve Y.E. tarafından İstanbul'da bir alana terk edilen boş kamyon ve bir depoya saklanan 6ton yağ ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyette yapılan incelemesinde, çoğunluğu hırsızlıktan 8 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E. adliyeye sevk edildi.