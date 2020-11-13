Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da adeta nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisiklete kumaş yükleyen ve yaklaşık 5 kilometre boyunca caddede ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerinin mal ve can güvenliğini tehlikeye attı.

Afyonkarahisar kent merkezi Kurtuluş Caddesinde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsü hınca hınç kumaş doldurduğu bisikletiyle caddede ilerlerken can güvenliğini hiçe saydı. Trafikte ilerleyen sürücüleri de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü adeta bir nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle 5 kilometre boyunca ilerledi.