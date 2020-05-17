Nakliye uçağının düşmesiyle şehit olan 34 askerin aileleri anma programına katılamadı - Son Dakika

Malatya'da 19 yıl önce Casa tipi askeri nakliye uçağının düşmesiyle şehit olan 34 askerin aileleri, bu yıl korona virüs önlemleri nedeniyle anma programına katılamadı.



16 Mayıs 2001 tarihinde Diyarbakır'dan havalanan içinde bordo berelilerin bulunduğu Casa tipi CN235 askeri nakliye uçağının Malatya'nın Akçadağ ilçesi Güzyurdu mevkiinde düşmesi sonucunda uçaktaki 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Kazanın 19'ncu yıl dönümünde her yıl olduğu gibi anma töreni düzenlendi. Korona virüs önlemleri nedeniyle şehit ailelerinin katılamadığı anma törenine sadece ilçe protokolü katıldı.



Borda bereli askerleri taşıyan Casa tipi askeri uçağın düştüğü bahçenin sahibi Şeyho Ertaş'ın bahçesini bağışlaması ile uçağın düştüğü alana Şehitlik Anıtı yapılmıştı. 19 yıldan beri anıt önünde uçağın düştüğü gün anma töreni düzenleniyor. Olayın yıl dönümünde mevlit de okutulup, katılanlara Akçadağ pilavı ikram ediliyordu. Bu yıl yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle mevlit de okunmadı.



Askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin isimleri şöyle:



"Hava Binbaşı Lütfü Ceylan, Kara Pilot Yüzbaşı Murat Erdeveci, Kara Pilot Yüzbaşı Yılmaz Tekgül, Piyade Yüzbaşı Hakan Bizrelli, Kara Pilot Üsteğmen Mahir Turan, Piyade Üsteğmen Yılmaz Gülhan, Kara Pilot Üsteğmen Levent Şahin, Piyade Başçavuş Halil Helvacıoğlu, İstihkam Kıdemli Başçavuş Ümit Başaran, İstihkam Başçavuş Nadir Türkmen, Mu. Başçavuş Mikail Altıntaş, Sağlık Başçavuş Hasan Ersoy, Piyade Kıdemli Üstçavuş Turan Kalın, Mu. Kıdemli Üstçavuş Zeki Çınar, Personel Kıdemli Üstçavuş Sudi Doruk, Hava Kıdemli Üstçavuş Mehmet Özden, Hava Kıdemli Üstçavuş Ebubekir Çakıcı, Piyade Üstçavuş Yılmaz Aydın, Piyade Üstçavuş Mahmut Öner, Uçak Bakım Üstçavuş Zahit Çelik, Uçak Bakım Üstçavuş Saadetin Boy, Jandarma Hava Kıdemli Çavuş Tuncay Urhan, Jandarma Hava Çavuş Ferhat Öztürk, Piyade Uzman Çavuş Ersin Bartan, Piyade Çavuş Bülent Haluk Demir, Muhabere Çavuş İsa Türkmen, Piyade Er Halit Güney, Piyade Er Erdal Şimşek, Piyade Er Aydın Uçar, Ulaştırma Er Mutlu Kaymakçı, Hava Er Mehmet Ali Karabudak, Hava Er Nedim Akyol, Hava Er Şefik Ayaydın ve Hava Er Atakan Caran." - MALATYA