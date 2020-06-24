Nakliye yapma bahanesiyle firmaları 300 Bin TL dolandıran şahısların deposuna operasyon - Son Dakika

Nakliye yapma bahanesiyle firmaları 300 Bin TL dolandıran şahısların deposuna operasyon

-Nakliye yapma bahanesiyle firmalardan 300 bin TL değerinde malzeme alıp sattılar

İSTANBUL - Türkiye'nin çeşitli illerinde referanslar aracılığıyla çeşitli firmalardan nakliye yapma bahanesiyle 300 bin TL değerinde malzeme alan ve bu malzemeleri Sultanbeyli'de parça parça sattıkları tespit edilen şahısların deposuna, Jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan malzemeler ele geçirilirken, şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da gerçekleşen olayda bir grup şahıs Kocaeli, İzmir, Mersin başta olmak belirli illerde referanslar aracılığıyla firmalardan 300 bin TL değerinde gıda, beyaz eşya ve kozmetik malzemelerini nakliye yapma bahanesiyle aldı. Şahıslar, Sultanbeyli'de tuttukları depoda malzemeleri sakladıktan sonra düşük fiyata parça parça satarak kayıplara karıştı. Olayın ardından şahıslara ulaşamayan firmalar dolandırıldıklarını anlayınca polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ve Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler uzun bir takip sonucu Sultanbeyli'de bulunan bir depoya düzenledikleri operasyon sonucu malzemeleri ele geçirdi. Depoda ele geçirilen malzemeler sahipleri tarafından geri alınırken, polis ekiplerinin kimlikleri tespit edilen dolandırıcıları arama çalışmaları devam ediyor.

Farkında olmadan hırsızlara deposunu 500 TL ye kiraladığını söyleyen depo sahibi, "Bir ay önce geldi, bizden dükkanı kiraya istedi. Kendileri ile anlaşıp 500 TL'ye kiraya verdik. Kendilerinin ne iş yaptığını bilmiyordum. Benim Sultanbeyli merkezde yerim var dedi. Benim dükkanım var her türlü malzeme satıyoruz dedi. Gece yarısı tır geldi, buzdolabı geldi boşaltıldı. Gündüz vakti sıvı yağ geldi. Her gün sevkiyat yapıyorlardı. Kendilerinin hırsız olduğunu bilmediğimiz için haberimiz yoktu" diye konuştu.