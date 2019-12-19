Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İSTANBUL'da kendilerine nakliyeci olarak tanıtarak girdikleri internet gruplarından "Ucuza taşırız" diyerek müşteri bulup, yükledikleri eşyaları çalan 7 kişilik şebeke polis tarafından gözaltına alındı.

Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi, System.String[]
İSTANBUL'da kendilerine nakliyeci olarak tanıtarak girdikleri internet gruplarından "Ucuza taşırız" diyerek müşteri bulup, yükledikleri eşyaları çalan 7 kişilik şebeke polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları depoda yapılan aramada tonlarca çalıntı gıda maddesi ve eşya bulunurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da mallarını taşıtırken çaldırdığını söyleyen vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis önce eşyaları çalan şoförlere ulaştı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda nakliye hırsızlarının organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları, çaldıklarını İstanbul'da bulunan depolarda sakladıkları tespit edildi. Polis, Bağcılar ve Esenyurt'ta bulunan iki depoya yaptığı baskında 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Depolarda yapılan aramada çeşitli tarihlerde Gaziantep, Çorlu'dan çalındığı öğrenilen 28 bin ton ayçicek yağı ile ev eşyaları, çöp poşetleri gibi çok sayıda malzeme geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan nakliye çetesinin liderliğini Yusuf O.'nun yaptığı yardımcılarını ise Serdar D. ve Canan İ. olduğu belirlendi. Şüphelilerin daha önceden dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULMUŞLAR

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin kiraladıkları kamyonlara ikiz plaka yaptıkları ardından nakliyecilerin bulunduğu sosyal medya gruplarına üye olarak müşteri aradıkları öğrenildi. Normal fiyatın altında fiyat veren şüphelilerin depolardan yükledikleri malları, gidecekleri yer yerine kiraladıkları depolara indirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu malları daha sonra yine internet üzerinden buldukları müşterilerine sattıkları öğrenildi. Polis soruşturmasında şüphelilerin 15 mağdurun eşyasını taşıyacaklarını söyleyerek çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:24 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (2) - Son Dakika
23:24 ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım - Son Dakika
23:19 Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:17 Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti - Son Dakika
23:17 Antalya yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]