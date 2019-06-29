Son Dakika Haberleri: Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdi
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Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdi

14 dakika önce

Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdi.

Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdi
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdi.
Nakliyecilik yapan Remzi ve Recep Yavuz kardeşler, sahibi oldukları ekmek teknesi tırı süsleyerek, çocukları Ömer Kerim, Erdem, Eymen Berat ve Kayra'yı cadde ve sokaklarda gezdirdi. Erkekliğe ilk adımı atacak olan 4 kuzenin mutlulukları yüzlerinden okundu. Tır ile gezen çocuklar, "İznik'te bir ilki başardık. Tır sünnet aracı oldu. Mutluyuz" dediler.
Baba Remzi Yavuz, "Sünnetimizde bir değişiklik olsun istedik. Biz nakliyeciyiz. Çocuklarımız da çok istedi. İznik'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi.
Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Bursa, İznik, Genel
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