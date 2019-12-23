Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor - Son Dakika

Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki nakliyeci ve şoförler dijital takograf uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki nakliyeci ve şoförler dijital takograf uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.


Beyşehir Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Faruk Aydın, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan dijital takograf takma zorunluluğunun oda olarak yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. Uygulamaya geçecek olan dijital takograf takma zorunluluğunun acilen durdurulması gerektiğini kaydeden Başkan Aydın, "Şoför esnafımız hiç kuşkusuz ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor. Alınan bu karar şoförlerin belini bükecek, kıt kanaat geçinen şoförler büyük bir ekonomik sıkıntı ile karşı karşıla kalacak" dedi.


Bu kanunla birlikte 24 saatte 9 saat araç kullanma zorunluluğu olduğunu ifade eden Aydın, "Bu durumda her nakliyeci ikinci şoför, hatta bazı uzak mesafeler içinse üçüncü şoför bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu durumu örnekleyecek olursak Beyşehir- İzmir 600 kilometre, Beyşehir İstanbul 700 kilometre mesafede. Her iki yöne de verilen sürede ulaşamıyoruz. İzmir'e giden araç verilen süre içerisinde Selçuk'ta kalıyor. Kalan 75 kilometre için ikinci şoför gerekiyor. İstanbul'a giden araç ise, Adapazarı'nda kalıyor. Kalan 157 kilometre için de ikinci şoför gerekiyor. İşte bu durumlarda mağduriyetler başlıyor. Hem yük gönderen hem de nakliyeci esnafına ikinci, hatta üçüncü şoför bulundurma zorunluluğundan dolayı çeşitli ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Uygulamaya geçecek olan bu kanunun ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle de örtüşmemektedir. Ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışan şoför esnafımızın belini bükecek olan bu uygulama camiamızda yeni mağduriyetler yaşanmasına sebep olacağından dolayıdır ki, Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Bu kanun uygulamaya geçmemeli. Konunun uzmanları ve uygulayıcıları tarafından tekrar incelenmesi ve ele alınmasını talep ediyoruz" dedi. - KONYA

Beyşehir, Aydın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli kadınlar, el işi öğrenmek için gittikleri kursun ikinci katta olmasından dolayı sitem etti
350 kiloluk yaban domuzunu yuvasından çıkarıp avladılar 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
21:41 BARTIN Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Son Dakika
21:41 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3) - Son Dakika
21:40 PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza - Son Dakika
21:40 Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı - Son Dakika
21:40 Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyeci şoförler takograf uygulamasının düzenlenmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]