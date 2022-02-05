Nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çaldılar - Son Dakika

Osmaniye'de nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara ardından polise yakalandı. Pes dedirten hırsızlık olayında, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir apartmanın önünde bulunan 4 adet alüminyum çerçevelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmandaki güvenlik kameralarını detaylı incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların daha önceden 39 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan B.K. ile 28 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.C.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için saha çalışması başlatan ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri baskınla B.K. ile E.C.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde şahısların tutukları nakliyeciyle geldikleri ardından alüminyum çerçeveleri kamyonete yükledikleri görüldü. Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtirken, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. - OSMANİYE