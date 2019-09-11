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Nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

32 dakika önce

Olay yerinde bekleyen ambulanslar Polis ekiplerin olay yerine gelmesi Yaralıların ambulansa alınması Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay yerinde bekleyen ambulanslar

Polis ekiplerin olay yerine gelmesi

Yaralıların ambulansa alınması Erzincan'da nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'nde nakliyecilerin bulunduğu alanda Ercan G. (37) ile Yusuf Ş. ve Tolgahan Ş. arasında bilinmeyen denenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ercan G, Deniz N, Veli M, Yusuf Ş, Muhlis Ş ve Tolgahan Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ercan G. ile Deniz N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Nakliyeciler arasında kavga: 6 yaralı

Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:51 Kaynak: AA
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