Nakliyeciler Derneği'nden basın açıklaması - Son Dakika
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Nakliyeciler Derneği'nden basın açıklaması

6 saat önce

KADIKÖY'de Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği üyesi bir grup, bir haftadır sektörleri hakkında yakışıksız, kötü yakıştırmalar yapıldığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Nakliyeciler Derneği'nden basın açıklaması, System.String[]
KADIKÖY'de Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği üyesi bir grup, bir haftadır sektörleri hakkında yakışıksız, kötü yakıştırmalar yapıldığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Kadıköy İskelesi önünde toplanan dernek üyeleri "Komisyoncu değil emekçi K3 kazansın", "dürüstünü bulmak güç derdimiz K3" yazılı dövizler açtı.Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Davut Ukan, her ev taşıyan ev taşıma hizmeti verenin nakliyeci olmadığını belirtti.  Ukan, "Bu işin gerçek sahipleri Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği K3 yetki belgesi sahipleridir. Biz özel bir iş yapıyoruz. Müşterinin yatak odasına, mutfağına giriyoruz. Hem ahlaki, hem de hijyenik olmamız gerekiyor" dedi. Ukan, "Sokakta bulduğunuz kamyonetçi 'evden eve' nakliyeci değildir. " diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


- İstanbul
Kadıköy, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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