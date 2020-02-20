NAKLİYECİLER DERNEĞİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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NAKLİYECİLER DERNEĞİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI

7 saat önce

KADIKÖY'de Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği üyesi bir grup, bir haftadır sektörleri hakkında yakışıksız, kötü yakıştırmalar yapıldığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

NAKLİYECİLER DERNEĞİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI, System.String[]

KADIKÖY'de Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği üyesi bir grup, bir haftadır sektörleri hakkında yakışıksız, kötü yakıştırmalar yapıldığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Kadıköy İskelesi önünde toplanan dernek üyeleri "Komisyoncu değil emekçi K3 kazansın", "dürüstünü bulmak güç derdimiz K3" yazılı dövizler açtı. Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Davut Ukan, her ev taşıyan ev taşıma hizmeti verenin nakliyeci olmadığını belirtti.  Ukan, "Bu işin gerçek sahipleri Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği K3 yetki belgesi sahipleridir. Biz özel bir iş yapıyoruz. Müşterinin yatak odasına, mutfağına giriyoruz. Hem ahlaki, hem de hijyenik olmamız gerekiyor" dedi. Ukan, "Sokakta bulduğunuz kamyonetçi 'evden eve' nakliyeci değildir." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan döviz ve pankart

-slogan atmaları

-Dernek başkanı açıklama

-Dernek üyeleri röp

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kadıköy, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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