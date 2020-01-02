Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı - Son Dakika

Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı

6 saat önce

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı, System.String[]

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla- Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.

TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.  Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.


TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı
Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
23:52 İstanbul-eski ceo'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
23:50 Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız" - Son Dakika
23:49 Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
23:46 "Milli Mücadele Döneminde Mersin" konferansı - Son Dakika
23:45 Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören - Son Dakika
23:34 İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]