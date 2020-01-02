Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti - Son Dakika

Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti

6 saat önce

Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla-Orhanlı mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.

Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti, System.String[]

Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla- Orhanlı mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.

TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkisinde bir araya gelen nakliyeciler, kontak kapattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Nakliyecilerle konuşan ekiplerin girişimleri sonucunda yol trafiğe açıldı.

Ankara istikametine doğru TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.

Nakliyeciler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sorunlarının giderilmesi için çözüm talebinde bulundu.

Nakliyeciler, yeterli park alanlarının bulunmaması, takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.

TEM Otoyolu, Orhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı
Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
23:32 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
23:30 Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti - Son Dakika
23:25 Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
23:24 Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
23:24 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]