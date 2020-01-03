Nakliyecilerden 'Dijital takograf' eylemi - Son Dakika
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Nakliyecilerden 'Dijital takograf' eylemi

7 saat önce

Kayseri'de dijital takograf uygulamasını protesto etmek isteyen bir grup nakliyeci eylem yaptı.

Nakliyecilerden 'Dijital takograf' eylemi, System.String[]

Kayseri'de dijital takograf uygulamasını protesto etmek isteyen bir grup nakliyeci eylem yaptı. Yolu kapatmak isteyen nakliyecilere polis ekipleri izin vermedi.


Kayseri'de yaklaşık 100 nakliyeci, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen dijital takograf uygulamasını tepki göstermek amacıyla Nakliyeciler Sitesi'nde toplanarak eylem yaptı. Bir süre sonra Osman Kavuncu Bulvarını trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilere polis ekipleri izin vermedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylem, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un gelip nakliyeciler ile konuşmasının ardından sona erdi.


Tır şoförü Hüseyin Pastacı; "Bizim derdimiz, devletimizin bize dijital takograf, veri indirme, nakliyenin düşüklüğü ve e-fatura gibi zorunlulukları dayatıyor. C belgesi olanlar yurtdışından ucuz mazot alıp geliyorlar, bizim buradaki rantımızı yok ediyorlar. Biz buradan 3 bin TL'ye İstanbul'a gittiğimiz zaman zarar ediyoruz ama adamlar buradan 800 TL'ye gidiyor. Her şeye zam geldi, amenna dedik. 'Her zaman devletimizin yanındayız' dedik. Biz artık devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bize yapılan dayatmaların kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Bir başka tır şoförü Kenan Dölek de, "Bizim burada toplanmamızın en büyük sebebi takograf verilerinin aktarılmasıdır. Çoğu şoför arkadaşımız normal akıllı telefon kullanmasını bilmiyor. Bu nasıl maliyeye fatura kesip aktarma yapacak. Bize 4.5 saatte 45 dakika dinlenme verilmiş. Organize sanayiden yük toplayıp Kırşehir'i geçmemiz 4.5 saat sürüyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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