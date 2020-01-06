Hatay'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto etti.

İskenderun- Antakya kara yolunda bir araya gelen kamyon ve tır sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasına tepki göstermek için yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

Yolu tamamen trafiğe kapatmak isteyen gruba jandarma ekipleri izin vermedi.

Sürücülerle bir araya gelen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yeni sistemle ilgili sıkıntılarının olduğunu söyledi.

Bu konuyu TBMM gündeminde de dile getireceklerini ifade eden Güzelmansur, bu eylemlerin son bulması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Sürücüler protestolarının ardından araçlarını yoldan çekti.