Nakliyecilerden "dijital takograf" protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyecilerden 'dijital takograf' protestosu - Son Dakika

Nakliyecilerden "dijital takograf" protestosu

6 saat önce

Hatay'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto etti.

Hatay'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto etti.

İskenderun- Antakya kara yolunda bir araya gelen kamyon ve tır sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasına tepki göstermek için yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

Yolu tamamen trafiğe kapatmak isteyen gruba jandarma ekipleri izin vermedi.

Sürücülerle bir araya gelen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yeni sistemle ilgili sıkıntılarının olduğunu söyledi.

Bu konuyu TBMM gündeminde de dile getireceklerini ifade eden Güzelmansur, bu eylemlerin son bulması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Sürücüler protestolarının ardından araçlarını yoldan çekti.

Nakliyecilerden dijital takograf protestosu

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişinin korkunç ölümü kamerada!
ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak

Son Dakika Haberleri
22:41 Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:40 Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika
22:40 Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreni - Son Dakika
22:40 İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika
22:38 Bakan Pakdemirli, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:44:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyecilerden "dijital takograf" protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]