Nakliyecilerden vatandaşlara "K3 yetki belgesi" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakliyecilerden vatandaşlara 'K3 yetki belgesi' uyarısı - Son Dakika

Nakliyecilerden vatandaşlara "K3 yetki belgesi" uyarısı

6 saat önce

Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Davut Ukan, vatandaşların ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan taşıt kullanıcılarında, K3 yetki belgesine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Nakliyecilerden vatandaşlara

Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Davut Ukan, vatandaşların ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan taşıt kullanıcılarında, K3 yetki belgesine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Dernek üyesi bir grup, sektörleri hakkında medyada olumsuz haberlerin yer aldığı gerekçesiyle Kadıköy İskelesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Dernek Başkanı Davut Ukan, her ev taşıyanın, ev taşıma hizmeti verenin nakliyeci olmadığını ifade etti.

Ukan, "Bu işin gerçek sahipleri Ulaştırma Bakanlığının verdiği K3 yetki belgesi sahipleridir. Biz özel bir iş yapıyoruz. Müşterinin yatak odasına, mutfağına giriyoruz. Hem ahlaki, hem de hijyenik olmamız gerekiyor. Sektör çalışanlarımız, gerçek evden eve nakliye firmaları, hırsız değildir. Sokakta bulduğunuz kamyonetçi evden eve nakliyeci değildir. Bu konuda bilinçlenin. 2014 yılında kurduğumuz derneğimiz, sektörde hizmet veren esnafın yanında olduğu gibi hizmet alan tüketicinin de haklarını korumaktadır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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