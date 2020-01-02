Nakliyecilerden yol kapatma eylemi - Son Dakika
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Nakliyecilerden yol kapatma eylemi

6 saat önce

Kahramankazan ilçesinde bir grup nakliyeci yol kapatma eylemi yaptı.

Nakliyecilerden yol kapatma eylemi, System.String[]

Kahramankazan ilçesinde bir grup nakliyeci yol kapatma eylemi yaptı.

Ankara Lojistik Üssünde yük taşıyıcılığı yapan bir grup nakliyeci lojistik sektöründe uygulanmaya başlanacak Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemini protesto etme gerekçesiyle Ankara- İstanbul kara yolunu Akıncı gişeleri mevkisinde bir süre ulaşıma kapattı.

Eylem bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.

Uyarılara rağmen eylemin sürdürülmesi üzerine güvenlik güçlerince gruba müdahale edildi.

Yol yeniden trafiğe açıldı.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

CHP Milletvekili Özkan Yalım da, park alanında toplanan nakliyecilerle görüştü.

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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