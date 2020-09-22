Nakliyecilerin eşya taşımak için yol kapatmasına tepki - Son Dakika

Nakliyecilerin eşya taşımak için yol kapatmasına tepki

EVDEN eve eşya taşımacılığı yapan nakliye firmalarının herhangi bir valilik izni olmaksızın sokak ve caddeleri araç trafiğine kapatması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Nakliyecilerin eşya taşımak için yol kapatmasına tepki, System.String[]

EVDEN eve eşya taşımacılığı yapan nakliye firmalarının herhangi bir valilik izni olmaksızın sokak ve caddeleri araç trafiğine kapatması, vatandaşların tepkisine neden oluyor. İzmir'in Konak ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu bir sokağın girişinin otomobille kapatılması vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anları cep telefonuyla görüntülemeyen bir kişi, yanına gelen nakliye firması personeline "Yaptığınız, haksız ve hukuksuz bir iş. Siz trafik polisi değilsiniz. Bunu yapmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine nakliye şirketi personeli, "Ne yapalım, bu evin sonuçta taşınması lazım" diyerek kendilerini savundu.

Şehir içi eşya taşımacılığı yapan nakliye firmalarının, valilikten herhangi bir izin ya da resmi belge almaksızın sokak ve caddeleri araç trafiğine kapatması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle ara sokaklarda bir anda karşılarında TIR ya da kamyonla karşılaşan çoğu vatandaş, yolunu çevirmek zorunda kalıyor. Son olarak, Hatay semtindeki Muratreis Mahallesi'nde, evden eve eşya taşıyan bir nakliyat firmanın çalışanları, ana arter olan Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'na çıkan 201 sokağın başına otomobil park edip, trafiğe kapattı. İşe gitmek için bulvarı kullanmak zorunda olan birçok kişi, yolunu uzatmak zorunda kaldı.

'TELEFONA KAYDEDİP, TEPKİ GÖSTERDİ'O anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, yanına gelen nakliye firması personeline "Yaptığınız, haksız ve hukuksuz bir iş. Siz trafik polisi değilsiniz. Bunu yapmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.Bunun üzerine nakliye şirketi personeli, "Ne yapalım, bu evin sonuçta taşınması lazım" diyerek kendilerini savundu. 'AMBULANS, İTFAİYE DE GEÇEBİLİR 'Özellikle ara sokaklarda bu tür olaylarla sık sık karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan İrfan Deniz, "Öğrenciyim. Başıma böyle bir olay 1 sene önce geldi. Okula 5 dakika geç kaldığınızda yarım gün geç kalmış sayılıyorduk. Ben de eşya taşımak için kapatılan yol nedeniyle okula geç kalmış ve yarım gün devamsızlığım olmuştu. Belki de o arabanın oraya park etmesi benim sınavda 2 soruyu cevaplayabilmeme engel oldu. Ayrıca, oradan acil bir işi olan ambulans, itfaiye de geçebilir. Bunun denetlenmesini istiyoruz" dedi.Yiğit Dikici ise aynı nedenle yolunu uzatıp işe geç kaldığını belirtip, "Hiçbir yerden izin almadan yolu eşya taşımak için kapatıyorlar. Biz, eşya taşınacak diye yolumuzu değiştirmek zorunda değiliz. Bir anda, ara sokaklarda olsun caddelerde olsun karşımıza çıkıyorlar" diye konuştu.

Mert Aykuş da, "Bu tür durumlarda araçtan inip izinlerini sorduğumuzda ters tavırlarla karşılaşıyoruz. Ne izin belgesi ne de başka bir şey gösterilmiyor" dedi.


Vatandaş, Valilik, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nakliyecilerin eşya taşımak için yol kapatmasına tepki - Son Dakika

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