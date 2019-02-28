Nakliyeciye ‘dönüş yükü’ vadediyor

Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor.

Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor. İhracatçı ve ithalatçı firmalar ise yükünü en hızlı ve en uygun maliyetle taşıtma fırsatı buluyor" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Damat Adayı Emre Ubeyli'yi, Son Halini Gören Takipçileri Tanımakta Güçlük Çekti!

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı