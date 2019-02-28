Nakliyeciye ‘dönüş yükü’ vadediyor
14 dakika önce
Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor.
Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor. İhracatçı ve ithalatçı firmalar ise yükünü en hızlı ve en uygun maliyetle taşıtma fırsatı buluyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:05
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