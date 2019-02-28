Son Dakika Haberleri: Nakliyeciye ‘dönüş yükü’ vadediyor

Nakliyeciye ‘dönüş yükü’ vadediyor

14 dakika önce

Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor.

Nakliyeciye ‘dönüş yükü’ vadediyor, System.String[]
Frachtbox Genel Müdür Tülin Doğan, "Frachtbox ağına katılan lojistikçiler, ihracat taşımalarında 'boş dönüş' derdinden kurtuluyor. İhracatçı ve ithalatçı firmalar ise yükünü en hızlı ve en uygun maliyetle taşıtma fırsatı buluyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:05 

İhracat, CEO, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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