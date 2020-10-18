Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti - Son Dakika

Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti

18.10.2020 08:57
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti, System.String[]

BURSA'da, satın aldığı evine taşınmak için 'asansörlü taşıma' karşılığında nakliye firmasıyla anlaşan Erdal Civaroğlu'nun (35) eşyaları, eve çıkarılması gerekirken, kapının önüne bırakıldı.

BURSA'da, satın aldığı evine taşınmak için 'asansörlü taşıma' karşılığında nakliye firmasıyla anlaşan Erdal Civaroğlu'nun (35) eşyaları, eve çıkarılması gerekirken, kapının önüne bırakıldı. Civaroğlu, bu nedenle nakliye firmasına ücretini vermeyince çalışanlar da beyaz eşyalara el koyarak, kamyonetle adresten ayrıldı. Eşyalarının gasbedildiğini söyleyen Civaroğlu, firma yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde ise "18 senedir bu işi yapıyorum. Şu an aldığın ses kayıtları da bir işe yaramıyor. Kimse kendini kurnaz sanmasın" cevabını aldığını söyledi.

Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu, merkez Yıldırım ilçesindeki apartmandan daire satın aldı. Kirada oturduğu evden yeni evine taşınmayı planlayan Civaroğlu, internet üzerinden nakliye firmasıyla anlaştı. 'Asansörlü taşıma' karşılığında 900 liralık senet imzalayarak, eşyaların oturduğu evden satın aldığı eve taşınması için nakliye firmasıyla anlaşan Civaroğlu, paranın 400 lirasını nakliye firması çalışanlarına teslim etti, 500 liranın da iş bittikten sonra ödenmesi konusunda anlaştı. Asansörle indirilen eşyalar kamyonete yüklendi ancak taşınılan eve gelindiğinde kamyonetle birlikte gelmesi gereken asansörlü araç gelmedi.

EŞYALARI KAPININ ÖNÜNE BIRAKMIŞLAR7 katlı binanın 3'üncü katına getirilmesi için anlaşan nakliye firması çalışanları, iddiaya göre, asansörlü aracı getirmedi ve eşyaları apartmanın girişinde bıraktı. Eşyaları 3'üncü kata çıkaramayacağını söyleyen nakliye firması çalışanları, paranın da geri kalan kısmını istedi. Bunun üzerine Civaroğlu ve firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Civaroğlu, kalan 500 lirayı firma çalışanlarına vermedi. Çalışanlar da Civaroğlu'na ait çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve birkaç eşyayı kamyonetten indirmeyerek, adresten ayrıldı. Bunun üzerine durumu polise bildiren Civaroğlu, firma çalışanlarından şikayetçi oldu.'EŞYALARIMIZ GASBEDİLMİŞ DURUMDA'Çıkan anlaşmazlık sonucu firma çalışanlarının beyaz eşyalara el koyduğunu söyleyen Erdal Civaroğlu, "Eşyalarımızın bir kısmı gasbedilmiş durumda, bir kısmı ise anlaştığımız halde eve çıkarılmadı. Anlaşmamızda bize 'asansörlü taşıma' teklif edildi. Sözleşmeyi bu şekilde imzaladık. Bir miktar kapora verdik. Eşyalarımız yeni evin önüne geldi ama asansörü göremedik. Eşyalarımızın bir kısmını ziyan ettiler. Bunun üzerine, 'Biz bu eşyaları taşımıyoruz. Bu eşyalar buradan çıkmaz. Kalan eşyaları taşımayacağım. Paramı verin, vermezseniz eşyalarınızı vermiyorum' deyip kamyonun kasasını kapatıp, gittiler. Biz 'Polisi arayalım' dedik. Hakkımızı arayacağımızı söyledik. Buna rağmen kendileri de polisi arayacaklarını söyledi fakat polis ekipleri gelmeden kamyona binip gittiler. Beyaz eşyalarımızın bir kısmı yok. Değerli ağır eşyalarımızı götürdüler. Onun dışında birkaç paketimizin daha olmadığını fark ettik ama içinde ne olduğunu şu an tespit edemedik. Telefonla aradığımızda ise kendilerinde sadece dolap kapaklarımızın olduğunu, bunları nakliye tutup almamızı söylediler" diye konuştu. 'ŞİKAYETÇİ OLDUK'Yaklaşık 10-15 bin lira değerindeki eşyalarına firma çalışanları tarafından el koyulduğunu belirten Civaroğlu, "900 liraya anlaştık. 400 lira kapora verdik. Kalan 500 lirayı da anlaşmamız gereği eşyaları eve çıkardıktan sonra vereceğimizi söyledik. Eşyaların bir kısmı hala dışarıda ve bir kısmına zarar verdiler. Biz bunlara rağmen ses çıkarmadık. Yaklaşık 10-15 bin lira değerinde eşyamız şu an yok. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve bunun yanı sıra birkaç beyaz eşyamız daha yok. En son telefonla aradığımızda hakaretle karşılaştık. 'Ne yaparsanız yapın, karakola da gitseniz hiçbir şekilde hakkınızı alamazsınız' şeklinde bir ifadeyle karşılaştık. Biz de bunun üzerine karakolda ifademizi verdik. Bunu bildirmek için 'tekrardan uzlaşalım' dememize rağmen telefonlarımıza cevap vermiyorlar" dedi. TELEFONDA 'EŞYANI KAMYONETLE GELİP ALACAKSIN' DEDİErdal Civaroğlu, firma çalışanları ile telefonla görüşerek, bir kez daha eşyalarını iade etmelerini söyledi. Firma çalışanlarından birinin Civaroğlu'na verdiği cevap ise şaşırttı. Civaroğlu'nun eşyalarını istediği firma çalışanı, "Benim nakliye bedelimi getireceksiniz. Bir de nakliye tutup geleceksiniz. Ben 18 senedir bu işi yapıyorum. Şu an aldığın ses kayıtları bir işe yaramıyor. Kimse kendini kurnaz sanmasın. Benim arabamda senin bir tane kapağın var. Sen benim paramı getireceksin, bir tane de kamyonet getireceksin. Eşyanı alacaksın. Eşyaların hepsini arkadaşlarım size teslim etti. Sen nakliyecinin parasının üstüne yatmaya çalışıyorsun. Öyle bir dünya yok. Benim telefonum şirket telefonu. Meşgul etme" diyerek, telefonu kapattı.

Öte yandan kamyonetten indirilen eşyaların kapının önüne bırakıldığı anlar ise, apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti

Cep Telefonu, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti - Son Dakika

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