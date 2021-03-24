Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak - Son Dakika

Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak

24.03.2021 10:37
Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak, System.String[]

Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" raporuna göre Türkiye, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40'a kadar azaltmayı hedefliyor.

WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" raporuna göre Türkiye, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40'a kadar azaltmayı hedefliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yerli online nakliye platformu Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "İklim krizinin baş sorumlularından biri olan karbon salınımında petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kullanıldığı taşımacılık sektörü de büyük bir paya sahip. Nitekim araştırmalar da karbon emisyonlarının yüzde 40'ının trafikteki araçlardan kaynaklandığını gösteriyor" diye konuştu.

WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" raporuna göre, Türkiye 2030 yılında karbon emisyonlarını, yüksek büyüme tahminleri içeren senaryo uyarınca yüzde 40, gerçekçi büyüme tahminine dayanan senaryoya göre ise yüzde 23 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda harekete geçen yerli online nakliye platformu Octovan, kullanıcılara paylaşımlı araç seçeneği sunuyor. Platform, bu sayede taşınacak eşyalarla ilgili talepleri ortak bir tarihte birleştirerek karbon emisyonunu artıran fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

"TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "İklim krizinin baş sorumlularından biri olan karbon salınımında petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kulanıldığı taşımacılık sektörü de büyük bir paya sahip. Nitekim araştırmalar da karbon emisyonlarının yüzde 40'ının trafikteki araçlardan kaynaklandığını gösteriyor. Biz, taşımacılık sektörünün doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, nakliye süreçlerinde sunduğumuz paylaşımlı araç seçenekleriyle, tek seferde 5 adet eşyanın taşınabilmesini ve eşyaların 7 gün içinde teslim edilmesini sağlıyoruz. Böylece sürdürülebilir dünya adına üzerimize düşeni yapmayı ve çağın ihtiyaçlarına uygun paylaşımlı ekonomi gibi modellerle sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

"TAŞINMAK İÇİN TEK TIKLA EKİP ORGANİZE ETMEK MÜMKÜN"

Nakliye süreçlerini dijital platforma taşıyarak geliştirdikleri modelin ayrıntılarını da paylaşan Erhan Güneş, "Taşınma ihtiyacı olan insanlarla güvenilir nakliyecileri uzun aramalara ve pazarlıklara gerek kalmadan tek tıkla bir araya getiriyoruz. Hizmet kalitesini en iyi noktaya getirmek için, nakliye ekiplerinin gerekli evrak ve referanslarını yüz yüze görüşerek kontrol ediyor, özel eğitimler veriyoruz. Kullanıcı puanlama sistemiyle en iyi ekipleri belirliyor, talepleri yüksek puanlı ve referanslı ekiplere yönlendiriyoruz. Taşınmatik adını verdiğimiz hesaplama aracıyla kullanıcıların ortalama taşınma giderini öğrenerek herhangi bir sürprizle karşılaşmasının önüne geçiyoruz. Ek veya hatalı bir talep olmadığı sürece rezervasyon sırasında sistemden alınan fiyata sadık kalarak taşıma sürecini başlatıyoruz. Kredi kartıyla ödeme olanağı sunuyor, taşınma esnasında oluşabilecek zararların sorumluluğunu da biz üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.


Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak

Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi
Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi         
10:52
Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif         
09:39
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı         
06:32
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü         
22:53
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei