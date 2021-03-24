Nakliyede paylaşımlı araç dönemi, karbon emisyonunu azaltacak - Son Dakika

WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" raporuna göre Türkiye, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40'a kadar azaltmayı hedefliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yerli online nakliye platformu Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "İklim krizinin baş sorumlularından biri olan karbon salınımında petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kullanıldığı taşımacılık sektörü de büyük bir paya sahip. Nitekim araştırmalar da karbon emisyonlarının yüzde 40'ının trafikteki araçlardan kaynaklandığını gösteriyor" diye konuştu.

WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" raporuna göre, Türkiye 2030 yılında karbon emisyonlarını, yüksek büyüme tahminleri içeren senaryo uyarınca yüzde 40, gerçekçi büyüme tahminine dayanan senaryoya göre ise yüzde 23 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda harekete geçen yerli online nakliye platformu Octovan, kullanıcılara paylaşımlı araç seçeneği sunuyor. Platform, bu sayede taşınacak eşyalarla ilgili talepleri ortak bir tarihte birleştirerek karbon emisyonunu artıran fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

"TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Octovan kurucu ortağı Erhan Güneş, "İklim krizinin baş sorumlularından biri olan karbon salınımında petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kulanıldığı taşımacılık sektörü de büyük bir paya sahip. Nitekim araştırmalar da karbon emisyonlarının yüzde 40'ının trafikteki araçlardan kaynaklandığını gösteriyor. Biz, taşımacılık sektörünün doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, nakliye süreçlerinde sunduğumuz paylaşımlı araç seçenekleriyle, tek seferde 5 adet eşyanın taşınabilmesini ve eşyaların 7 gün içinde teslim edilmesini sağlıyoruz. Böylece sürdürülebilir dünya adına üzerimize düşeni yapmayı ve çağın ihtiyaçlarına uygun paylaşımlı ekonomi gibi modellerle sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

"TAŞINMAK İÇİN TEK TIKLA EKİP ORGANİZE ETMEK MÜMKÜN"

Nakliye süreçlerini dijital platforma taşıyarak geliştirdikleri modelin ayrıntılarını da paylaşan Erhan Güneş, "Taşınma ihtiyacı olan insanlarla güvenilir nakliyecileri uzun aramalara ve pazarlıklara gerek kalmadan tek tıkla bir araya getiriyoruz. Hizmet kalitesini en iyi noktaya getirmek için, nakliye ekiplerinin gerekli evrak ve referanslarını yüz yüze görüşerek kontrol ediyor, özel eğitimler veriyoruz. Kullanıcı puanlama sistemiyle en iyi ekipleri belirliyor, talepleri yüksek puanlı ve referanslı ekiplere yönlendiriyoruz. Taşınmatik adını verdiğimiz hesaplama aracıyla kullanıcıların ortalama taşınma giderini öğrenerek herhangi bir sürprizle karşılaşmasının önüne geçiyoruz. Ek veya hatalı bir talep olmadığı sürece rezervasyon sırasında sistemden alınan fiyata sadık kalarak taşıma sürecini başlatıyoruz. Kredi kartıyla ödeme olanağı sunuyor, taşınma esnasında oluşabilecek zararların sorumluluğunu da biz üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.