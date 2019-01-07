Son Dakika Haberleri: Naksan Holding'in eski yöneticilerine FETÖ'den kırmızı bülten

Naksan Holding'in eski yöneticilerine FETÖ'den kırmızı bülten

45 dakika önce

Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Naksan Holding'in eski yöneticilerine FETÖ'den kırmızı bülten, System.String[]
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15 

Ekonomi
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