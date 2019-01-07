Naksan Holding'in eski yöneticilerine FETÖ'den kırmızı bülten
45 dakika önce
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Gaziantep
'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi
Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15
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