Nakşibendi Tarikatı Şeyhinin Torunu ABD\'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde, skuterle işe giderken otomobilin çarpmasıyla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden İzzeddin Aksan'ın torunu Muhammed Enes Ekinci (21), Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Mayıs ayında ABD'ye gittiği öğrenilen Muhammed Enes Ekinci, 12 Eylül'de iş yerine giderken kullandığı skutere otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ekinci, kurtarılamadı. Ekinci'nin cenazesi, işlemlerinin ardından dün gece Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa'da, Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden İzzeddin Aksan'ın torunu olan Muhammed Enes Ekinci, öğle vakti Osman Camisi'nde kılınan namazın ardından, çok sayıda tarikat mensubunun katılımıyla Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi.