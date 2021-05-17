Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

17.05.2021 10:33

Kanal D'de sevenlerini ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin 6'ncı bölüm 2'nci fragmanı yayınlandı. Sedat, Nalan'a, "Yıldırım nikahı ile evlenelim" teklifinde bulunurken; Nalan'ın ise kaybetmek istemediği Sedat ile öpüşmesi fragmana damga vuran sahneler oldu.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tamer Levent ve Nur Sürer gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

"YILDIRIM NİKAHI İLE EVLENELİM"

Ramazan Bayramı heyecanının yaşandığı Camdaki Kız'da Nalan, kendisine her konuda yardımcı olan Muzaffer'e Sedat aracılığıyla çiçek gönderiyor. Baş başa yemek yemeğe çıkan ikiliden Sedat, Nalan'a "Yıldırım nikahı ile evlensek mi? Kimseye bir şey söylemeden, hesap vermeden" teklifinde bulunuyor. Duydukları karşısında şoke olan Nalan'ın ne cevap vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat öpüşüyor

NALAN, SEDAT'I ÖPÜYOR

Ayrılmak istemediği ve sürekli zaman geçirdiği Sedat'a karşı beklenmedik bir hamle yapan Nalan, bir anda nişanlısının dudaklarına yapışıyor. Feride'nin Nalan'a "Bunun hesabını öyle bir soracağım ki. Bugünü asla unutmayacaksın" demesi ise herkesi meraklandırıyor.

Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat öpüşüyor
Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat öpüşüyor
Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Burcu Biricik, Hande Ataizi, Devrim Yakut, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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