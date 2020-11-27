Nalbur dükkanında yangın çıktı - Son Dakika

Nalbur dükkanında yangın çıktı

27.11.2020 16:33
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Bakacakkadı beldesinde bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Bakacakkadı beldesinde bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçenin Bakacakkadı beldesi merkezinde bulunan bir nalbur dükkanının deposunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, Erdal ve Erkan Yılmaz'a ait inşaat ve boya malzemelerinin bulunduğu deponun kazan dairesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple depo kısmında başlayan yangın plastik borularla dolu nalbur dükkanını sardı.

Yanıcı madde ürünlerinin bulunmasından dolayı yangına Gökçebey ve Çaycuma itfaiyesinden takviye istendi. Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alarak incelemede bulundu. Geniş kapsamlı tedbirler alan jandarma olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. - ZONGULDAK

Nalbur dükkanında yangın çıktı
Nalbur dükkanında yangın çıktı
Nalbur dükkanında yangın çıktı

Bakacakkadı, Zonguldak, Gökçebey, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nalbur dükkanında yangın çıktı - Son Dakika


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