Son Dakika Haberleri: Nalburdayım.com’ a eliniz alışacak

Nalburdayım.com’ a eliniz alışacak

35 dakika önce

"Nöbetçi nalburunuz" sloganı ile 2019 yılı başında iş başı yapan NALBURDAYIM.COM'da her geçen gün ürün sayısı artıyor.

Nalburdayım.com’ a eliniz alışacak, System.String[]
"Nöbetçi nalburunuz" sloganı ile 2019 yılı başında iş başı yapan NALBURDAYIM.COM'da her geçen gün ürün sayısı artıyor...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:55 

Ekonomi
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