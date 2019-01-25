Nalçacılılar Seydişehir Grubundan Başkan Tutal'a Plaket

Gençlerinenerjilerini atmak için sportif faaliyetlere ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;"Gerek saha içerisinde gerek tribünde ya da değişik spor branşlarında etkin olabilmeleri onlar ve ilçemiz için çok önemli bir adım. Biz, Seydişehir'e bağlı birçok mahallede sentetik çim saha yaptık, spora ve sporcuya destek verdik ve lisanslı sporcu sayımız 2 bin civarında bulunuyor. Tabi bunlara sizlerin katkısı olduğunda spora anlam katıyor.Sporcu yetiştirmek ne kadar önemliyse gençleri hayata hazırlamak onlara güç olmakta o kadar önemli. Ülkemizde maalesef uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların kullanım yaşı ilkokul seviyelerine kadar düştü. Sizde bu gençlere sporun güzel tarafını aşılamayı başarmışsınız. Ben Seydişehir'de yeşil beyazı görünce ayrıca mutlu oluyorum. Yaptığınız ziyaretten çok memnun oldum. Biz hediye veya plaket için sizlere destek vermedik ama inceliğiniz için teşekkür edşyorum.Formamız vardı atkımızda geldi tam Konyasporlu olduk. Gönül rahatlığı ile maçlara gidebiliriz.'' dedi.

Nalçacılılar Seydişehir Grubu Başkanı Süleyman Sayan; ''Seydişehir'de ikamet eden Konyasporlu taraftarlar olarak, ilçemizin de şehrimizin de takımına sahip çıkıyoruz. '' Bize Her Maç Deplasman'' sloganıyla yağmur, çamur, kar ve fırtına dinlemeden maçlara gidip takımımıza kuzey tribününden destek veriyoruz. İçimizde öğrenci kardeşlerimizde var maddi durumu elverişli olmayan kardeşimizde var. Talebimizi kendisine ilettiğimiz günden bu güne kadar bizden her türlü desteğini esirgemeyen Başkanımız sayın Mehmet Tutal beye hem saygılarımızı sunuyor,yeniden adaylığı için hayırlı olsun diyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmalardan sonra Nalçacılılar Seydişehir Grubu Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a Konyaspor atkısı ve teşekkür plaketi takdim etti.