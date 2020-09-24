Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor - Son Dakika

Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde Mehmet Nalçakar (59), dede ve baba mesleği olan nalbantlık yaparak geçimini sağlıyor.

Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde Mehmet Nalçakar (59), dede ve baba mesleği olan nalbantlık yaparak geçimini sağlıyor. İlçede mesleğinin son temsilcisi olan Nalçakar, nalbantlıkta 2 milimlik hassas noktayı tutturmanın çok önemli olduğunu; aksi takdirde atın zarar görebileceğini söylüyor.

Erciş ilçesinde yaşayan, soyadını da dedelerinin mesleği olan nalbantlıktan alan Mehmet Nalçakar, üçüncü kuşak temsilcisi olarak mesleğini sevgiyle sürdürüp, ailesinin geçimini sağlıyor. İlçede mesleğinin son temsilcisi olan 5 çocuk babası Nalçakar, atlara olan sevgisi nedeniyle gücü yettiğince nalbantlık yapmaya devam edeceğini belirtti.

Nalbantlığı, babasının, dedesinden, kendisinin de çocuk yaşlarda babasından öğrendiğini anlatan Nalçakar, eleman yetişmediği için zor koşullarda yaklaşık 50 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Seyyar olarak çalışan ve gelen siparişler üzerine de aracına binerek kırsal mahallelere giderek, atlara nal çakan Mehmet Nalçakar, "3 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Ben de mesleği babamdan öğrendim. Artık kimse bu mesleği yapmak, inceliklerini öğrenmek istemiyor" dedi. 2 MİLİMLİK HASSAS NOKTA

Atların ulaşımda ve taşımacılıkta yoğun olarak kullanıldığı dönemlerde çok iyi para kazandıklarını belirten Nalçakar, "İlçede tek olduğum için beni arıyorlar. Ben de gidip atların ayaklarına nal çakıyorum. Bunun karşılığında ise bir at için 130 lira para alıyorum. Nal çakarken dikkat etmek gerekir. 2 milimlik önemli bir nokta var. Bu milimi tutturamadığınızda ata büyük sıkıntı yaşatırsınız. At dışa, ya da içe basar, bu ince noktalara dikkat etmelisiniz. Ayrıca atın ayağına göre nalı hazırlamanız ve törpüsünü de iyi yapmanız gerekiyor" diye konuştu.


Çocuk, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor - Son Dakika

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