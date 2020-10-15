Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu - Son Dakika

Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu

15.10.2020 16:54

Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Nalet Bebe lakaplı fenomen Ömer Başdoğan down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde bir araya geldi.

Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Nalet Bebe lakaplı fenomen Ömer Başdoğan down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde bir araya geldi.

Nalet Bebe lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, down sendromlu gençlerle Üsküdar Belediyesi tarafından dört yıl önce faaliyete geçirilen Tebessüm Kahvesi'nde buluştu.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle Üsküdar Belediyesi tarafından iş hayatına kazandırılarak yaşama tutunmalarını sağlanan down sendromlu gençlerin pandeminin etkisiyle azalan motivasyonlarını yeniden kazanmaları amaçlanıyor.

İkramlar eşliğinde down sendromlu gençlerle sohbet eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinlik sonrası katılımları dolayısıyla Ömer Başdoğan'a hediyesini takdim etti.Üsküdar Belediyesi, bünyesinde yer alan ve çalışanlarının down sendromlu gençlerden oluşturulduğu Tebessüm Kahvesi iki şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Tebessüm Kahvesi gibi projeleri önemsedikleri belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Toplumunda çok fazla benimsediği Tebessüm Kahvesi uygulamasında bugün çok özel bir misafir olan Ömer Bey var. Kamuya mal olmuş isimlerin buraya gelmesi bizi mutlu ediyor. Toplum engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine daha çok destek olması adına bu tür projeleri önemsiyoruz. Ömer Bey'de sağolsun bugün buraya gelerek bizi olağanüstü mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası konuşan sosyal medya fenomeni Ömer Basdoğan ise; "Down sendromlu çocukların burada bir işletme çalışması sonucu hayata daha sıkı tutunduklarını gördük. Böyle bir çalışma olduğu için çok mutluyum. Projenin tüm bireylere örnek olmasını isterim. Başkanımıza da teşekkür ederim bizi burada ağırladı"diye konuştu.

Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu
Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu
Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu
Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu

Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Sosyal Medya, Üsküdar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nalet Bebe down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi'nde buluştu - Son Dakika

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