Son Dakika Haberleri: Nallıhan'a Modern Hayvan Pazarı Yapıldı

Nallıhan'a Modern Hayvan Pazarı Yapıldı

1 saat önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'a modern hayvan pazarını yapıldığını bildirdi.

Nallıhan'a Modern Hayvan Pazarı Yapıldı, System.String[]
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'a modern hayvan pazarını yapıldığını bildirdi.

Başkanı Öntaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisi için tarım ve hayvancılığın olmazsa olmazlar arasında olduğunu, Nallıhan'a yetiştiriciler için modern bir hayvan pazarını kurduklarını aktardı.

Bölgenin en modern pazarını faaliyete geçirdiklerini anlatan Öntaş, şunları kaydetti:

"İlçemize yakışır Avrupa Birliği standartlarındaki pazarımız bölgemizin canlı hayvan piyasasını belirleyecek. Hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız sağlıklı temiz ortamda alışverişlerini yapabilecek. Nallıhan, Göynük, Mudurnu, Seben, Beypazarı ilçeleri ve Sakarya ile çevrili bir konumunda. Buralardan da hayvan pazarına gelenler var. Halkımız her zaman her şeyin en iyisine layık, çalışmalarımızı tüm ekibimizle bu doğrultuda yapmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:46 Kaynak: AA

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