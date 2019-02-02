Son Dakika Haberleri: Nallıhan'a Modern Mezbaha

Nallıhan'a Modern Mezbaha

1 saat önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçeye modern bir mezbaha kurduklarını belirtti.

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Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçeye modern bir mezbaha kurduklarını belirtti.

Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede eski mezbahanın yetersiz olması üzerine yatırım başlattıklarını kaydetti.

Hizmete aldıkları mezbahanın Avrupa standartlarında olduğunu ifade eden Öntaş, "Modern, hijyenik ve uzun yıllar ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis kurduk. Evlatlarımız el değmeden hazırlanan etleri yiyebilsin, geleceğe güvenle bakabilsin diye. Birçok ilde bile olmayan tesisi ilçemize kazandırdık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:09 Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel
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