Nallıhan'a Ödül Geldi
1 saat önce
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 ilçe arasında ikinci oldu.
Sağlık Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında Nallıhan
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
25 ilçe arasında ikinci oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine, programa katılan 25 ilçe arasında ikinci seçildiklerini belirterek, Ankara
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal
tarafından kendilerine teşekkür belgesi verildiğini söyledi.
Benlice, bu belgenin kendilerine verdiği sorumluluk çerçevesinde daha hassas hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:48 Kaynak: AA
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