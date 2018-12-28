Son Dakika Haberleri: Nallıhan'a Ödül Geldi

Nallıhan'a Ödül Geldi

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 ilçe arasında ikinci oldu.

Nallıhan'a Ödül Geldi, System.String[]
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Beslenme Dostu Okullar Programı" kapsamında Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 ilçe arasında ikinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine, programa katılan 25 ilçe arasında ikinci seçildiklerini belirterek, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal tarafından kendilerine teşekkür belgesi verildiğini söyledi.

Benlice, bu belgenin kendilerine verdiği sorumluluk çerçevesinde daha hassas hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:48 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Nallıhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:03:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan'a Ödül Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]