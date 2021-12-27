Nallıhan'a yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılıyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesince ilçede yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

100. Yıl Mahallesinde 1640 metrekare alanda yarı olimpik havuz, çocuk yüzme havuzu, fitness ve spor salonu ile kafeterya ve mescit bulunan tesisin inşası sürüyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada, hizmet aşkıyla göreve geldikleri günden bu yana hedeflerinin vatandaşların yaşam kalitesini ve refahını artırmak olduğunu söyledi.

Öntaş, "100. Yıl Mahallemizde yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzu kısa zamanda gençlerimizin ve Nallıhanlı hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız." dedi.