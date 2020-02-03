Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü - Son Dakika

Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü

6 saat önce

Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.

Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü, System.String[]

Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.

AFAD koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında ADEM trikotaj kursu kursiyerlerinin ördükleri kazak, atkı, bere, battaniye gibi ürünler yardım toplama merkezine gönderildi.

Koordinasyon çerçevesinde yardımsever kursiyerlerin ördükleri ürünler depremzedelere dağıtılacak.

Nallıhan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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