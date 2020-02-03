Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü - Son Dakika

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Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü
6 saat önce
Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:46 Kaynak: AA
Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.
AFAD koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında ADEM trikotaj kursu kursiyerlerinin ördükleri kazak, atkı, bere, battaniye gibi ürünler yardım toplama merkezine gönderildi.
Koordinasyon çerçevesinde yardımsever kursiyerlerin ördükleri ürünler depremzedelere dağıtılacak.
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