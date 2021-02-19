Bakan Karaismailoğlu: "Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız"

19.02.2021 11:17
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Tüneli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile törenle hizmete sunulacağını belirterek, "Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Tüneli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile törenle hizmete sunulacağını belirterek, "Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, kış şartlarında 68 bin kilometrelik yol ağında önemli bir kesinti olmadığını da söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, AK Parti Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan ve Orhan Yegin, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile birlikte Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde denetimlerde bulunup, brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, kış aylarının Türkiye'de bütün ağırlığıyla hissedildiğini, 68 bin kilometrelik karayolu ağı üzerinde 13 bin personel, 12 bin aracın karla mücadele yaptığını belirtti. "68 bin kilometrelik yol ağımız üzerinde önemli bir kesinti yok" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bütün yol ağımızı ulaşılabilir halde kılmak için bütün Karayolları Genel Müdürlüğü personelimiz 7/24 saat özverili çalışma gösteriyor. 440 adet merkezimizden çalışmalarımız anlık olarak izlenmekte ve koordinasyon sağlanmakta. 13 bin personel ve 12 bin aracımızla araç takip sistemlerinden kamera sistemlerine kadar bütün teknolojik imkanlarla tam bir koordinasyon içerisinde bütün ulaşım ağımızı trafiğe açık tutmak için canla başla çalışan büyük ve özverili, vatanını seven bir ekibimiz var. Şu an için çok ciddi bir aksaklık yok. Karayollarının tamamına yakını trafiğe açık" dedi.

"Kızılcahamam Tüneli'ni görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara için güzel gelişmeler olduğunu müjdeleyerek, "Biliyorsunuz 2020 yılı çok yoğun bir çalışma olarak ulaştırma ve altyapı bakımından geçti. Ülkemizdeki çok önemli çalışmaları bir bir hayata geçirdik. Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Samsun-Sivas demiryolu gibi çok büyük projeleri bir bir ülkemizin hizmetine sunduk. Yine Ankara'da da Gölbaşı Şehir Geçişi gibi yılların sıkıntısı olan bir projeyi de Ankara'mızın hizmetine sunduk. 2021 yılında da çok hızlı bir başlangıç yaptık. Kömürhan Köprüsü ile başladık, Türksat 5A uydusu ile devam ettik. Yine önümüzdeki günlerde Ankara için çok önemli, çok güzel gelişmeler olacak. İnşallah Kızılcahamam Tüneli'ni de Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile çok görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız. Bunun gibi Nallıhan yolunun ihalesini de yaptık geçtiğimiz hafta. İnşallah onu da en kısa sürede gerçekleştirip Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kar kış demeden çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Ülkemizin her bir noktasında çok önemli ve büyük çalışmalar var. Yüz binlerce arkadaşımız ile ülkemizin geleceğine önemli adımlar atıyoruz. Biz tabii 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri planladığımız için çok uzun soluklu düşünüyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyıllarını planlıyoruz. O yüzden yatırımlarımız çok önemli. Adeta gelecek nesillerin geleceğini kurtartıyoruz. O yüzden çalışmalarımızı bir bir yerinde takip edip devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, basın açıklamasının ardından şantiyedeki çalışmaları inceledi. - ANKARA

Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız
Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız

Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Nallıhan-Ankara arasında sağlıklı güvenli bir şekilde bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız' - Son Dakika


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