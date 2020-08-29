Nallıhan-Ankara karayolunda tır alev aldı - Son Dakika

Nallıhan- Ankara karayolunda tır alev aldı

ANKARA - Nallıhan Ankara karayolunda Davutoğlan mevkisinde Kuş Cenneti yakinlarinda bir tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre 16.30 civarlarında bir tır, Nallıhan -Ankara karayolu Kuş Cenneti Davutoğlan mevkiinde 34 KL 1198 plakalı soda külü taşıyan tır alev aldı. Nallıhan güzergahına doğru seyreden tırdan mazot tankerinin düşmesi sonucunda dorse kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücüler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tırda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.