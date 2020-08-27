Nallıhan-Ankara yolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Nallıhan- Ankara yolunda kaza: 2 yaralı
ANKARA - Nallıhan-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah 8.30 saatlerinde Ankara -Nallıhan Karayolu Solta Boğazı mevkiinde meydana geldi. 06 MAH 89 plakalı otomobil yol çalışmasında kullanılan mıcıra kapıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan araç karşı şeritleri tarlaya uçtu.
Kazada kullanılmaz hale gelen aracın içinde bulunan 2 yaralı İtfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı devlet hastanesine sevk edildiler.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:18 - Kaynak: İHA
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