Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Selvi çalışmaları inceledi - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yürütülen çalışmaları inceledi.

Selvi, beraberinde Belediye Meclis üyesi Orhan Katırcı ile Çiller ve Karakaya mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Belediye olarak mahalle konaklarında çalışma başlattıklarını, çok sayıda mahalleye de mahalle fırını yapılmasını sağladıklarını anlatan Selvi, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Çalışmaları yerinde gördüklerini dile getiren Selvi, "Çalışmalar ile ilgili ustalardan bilgi aldık. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu iki mahallemizde de köy konağına dolap, mutfak alanı ile diğer çalışmaları yaptırıyoruz. Mahalle muhtarlarımızın isteklerine anında cevap veriyoruz." dedi.