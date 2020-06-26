Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: "Lavantanın merkezi Nallıhan olacak" - Son Dakika

Ülkemizde özellikle son yıllarda üretimdeki yeri artan ve Nallıhan'da ekilen lavantanın, kozmetikten, temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir yelpazede kullanıldığı biliniyor.

Belediyenin fide dağıtımıyla Nallıhan'ın özellikle Belenören ve Çalıcaalan mahallelerinde yetiştirilmeye başlanan lavantanın ilçe ekonomisine katkı yapması bekleniyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, iğne oyasının ardından, Nallıhan'ı bu kez de lavantanın merkezi yapacaklarını ve bunun için de geçtiğimiz aylarda Belenören ile Çalıcaalan mahallelerinde halka lavanta fidesi dağıttıklarını söyledi.

Lavanta üretimi için ilçenin oldukça elverişli bir iklime sahip olduğuna ve Nallıhan'ı lavantanın merkezi konumuna getireceklerine değinen Belediye Başkanı İsmail Öntaş, şu ifadelere yer verdi.

"Tüm Avrupa, Akdeniz ve de Ege Denizi kıyılarında bol miktarda, doğal koşullarda yetişen lavanta bitkisinden lavanta çayı, lavanta yağı, lavanta tentürü, lavanta kolonyası, lavanta sabunu ve şampuanı üretilirken içeriğindeki lavanta esansının zenginliğiyle parfümeri endüstrisinde hammadde olarak ayrıca idrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisinin de olması nedeniyle çay şeklinde lavanta çiçeği kullanıldığı belirtilmektedir. Biz Nallıhan da lavantayı geliştireceğiz. Lavanta 20-60 cm boya ulaşan, haziran, temmuz aylarında çiçek açan, yarı çalımsı çok yıllık bir bitkidir. Lavantanın dönüme verimi lavanta çiçeği olarak 150-400 kg arası olup, yağ olarak verimi ise çiçek veriminin yüzde 2'si ile yüzde 5'i arasında değişiyor. 2019 yılı itibariyle çiftçilerimiz 1 kilogram yaş lavantayı 1,5- 2 lira arasında satarken kurutulmuş lavantanın ise 1 kilogramını 10-15 lira arasında satışa sunuluyor. 1 dönüm lavanta bahçesinden ise 800 ila 1.100 lira arası kazanç elde edilebiliyor."