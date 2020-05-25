Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ramazan Bayramının ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlılarla sohbet edip, onlara dondurma ikram ederek bayramlarını kutladı.

65 yaş üstü vatandaşlardan Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmak için dua ettiklerini belirterek, "Sayın başkan bizim sokağa çıkmamızın ardından yanımıza gelerek bayramımızı tebrik ederek, bizlerle hasbihal etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri ziyaret etmesi, bizlere moral vermesi bile çok çok önemli." ifadesini kullandı.