Son Dakika Haberleri: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'a Ziyaret

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'a Ziyaret

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'a Ziyaret, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öntaş, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi için büyük adımlar atıldığını söyledi.

Çocuklara verilecek iyi eğitimle onların bilgili ve görgülü bireyler olarak yetiştirilmelerinin çabası içerisinde olduklarını anlatan Öntaş, "Geleceğimizin teminatı bu minik yavrularımıza belediyemiz olarak elimizden gelen desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Ana sınıfı öğrencilerine ve öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitme her zaman desteğimiz sürecek bununda böyle bilinmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ziyarette yaptıkları resimler ve projeler hakkında Öntaş'a bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:36 Kaynak: AA

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