Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, bir engelliye akülü sandalye hediye etti - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere yardımlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir ile geldiği Çayırhan Mahallesi'nde yaşayan Taha Akyüz'e tekerlekli akülü sandalye verdi.

Öntaş, burada yaptığı açıklamada, Çayırhan Mahallesi'nde şimdiye kadar 4 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirterek, "Bir genç kardeşimizin daha yürüyen ayağı olduk. Belediyemizin sosyal alandaki çalışmaları sürüyor. Ailelerin ve engellilerin sevinmesine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Akyüz ise Öntaş'a teşekkür etti.