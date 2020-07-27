Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, kurbanlık pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede kurulan kurbanlık pazarında incelemelerde bulundu.

Hayvan satıcıları ile sohbet eden Öntaş, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na kadar pazarın açık kalacağını bildirdi.

Pazarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulduğunu belirten Öntaş, şunları kaydetti:

"Alınan önlem ve tedbirleri yerinde gördük. Besicilerimiz ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla hasbıhal ettik, bereketli kazançlar diledik. Koronavirüs tedbirlerini en yüksek seviyede tuttuğumuz pazarda vatandaşları gönül selamıyla selamladık, kendilerine de tavsiyelerde bulunduk."

Öntaş, menşe belgesi ve kulak küpesi olmayan hayvanların kesinlikle alınmayacağını ve satışına izin verilmeyeceğini, pazarda denetimlerin görevli ekipler ve veterinerler tarafından sürdürüleceğini sözlerine ekledi.