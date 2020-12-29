Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, pazartesi günleri muhtarları ve vatandaşları dinliyor - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, pazartesi günleri vatandaşları ve muhtarları dinlediğini belirtti.

Öntaş, pazartesi günleri ilçede pazar kurulduğunu, taşra mahallelerden gelen vatandaşların ve muhtarların aynı gün belediyeye istek ve taleplerini ilettiklerini söyledi.

Sorunların çözümü noktasında da belediye olarak çalışma başlattıklarını belirten Öntaş,

"İlçe merkezimizle birlikte 83 mahallemiz var. 78 taşra mahallemiz bulunuyor. Köyün ortak kullanım alanlarından sulama havuzu, köy konağı, köy kahvesi, ekmek fırını, cami ve köy odası tamiratı ve yapımı gibi çok sayıda hizmeti köylülere sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Halen bazı köylerimizde ekmek fırını yapımı sürüyor."