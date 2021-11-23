Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'tan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret - Son Dakika

Kaplan da daha fazla konuda istişarede bulunarak ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Öntaş, yeni belediye binasının hayırlı olması ve hayırlı hizmetlerin yapılması dileğinde bulundu.

Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum

Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise