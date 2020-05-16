Nallıhan Belediye ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Koranavirüs salgını nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe baştan aşağı yıkanarak, dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, çalışmaları bizzat kendisinin takip ettiğini, gecelerin sokaklar tenhalaştığında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Dezenfekte edilecek alan ve caddeler ile meydanların önce yıkanarak temizlendiğini belirten Selvi, "Temizlik imandandır felsefesiyle temizliğe çok önem veriyoruz. Yıkanan cadde ve meydanlar, ardından yine ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Başından beri çalışmalarımızı aralıksız olarak, ilçe halkımızın sağlığı açısından, şehrimizin temizliği açısından sürdürüyoruz." dedi.